Туристы сутки провели в аэропорту Домодедово из-за задержки рейса на Кипр

Российским туристам пришлось провести сутки в аэропорту Домодедово в ожидании рейса в Ларнаку на Кипре. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Изначально вылет был запланирован на 31 октября, однако до утра 1 ноября пассажиры не могли вылететь.

На данный момент, по данным аэропорта, рейс распределили на два самолета той же авиакомпании Red Wings. Вылет первого был запланирован на 6:20, второго — на 6:35.

Как ранее рассказала телеканалу одна из пассажирок, информацию о происходящем им не предоставляли и всё время ожидания людей держали в зоне вылета. При этом рейс переносился каждый час.

Гостиницу и горячее питание пассажирам также не предоставили. Женщина отметила, что в аэропорту им говорили, что самолет неисправен и задержка связана с его ремонтом.

О том, что в аэропорту Домодедово произошла задержка рейса в Ларнаку, стало известно вечером 31 октября. На тот момент пассажиры не могли вылететь на Кипр уже около 15 часов. Как отметила пассажирка, рейса ждали 412 человек в очень ограниченном пространстве.