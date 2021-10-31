Российские туристы 15 часов не могут вылететь из Домодедово на Кипр

В московском аэропорту Домодедово 31 октября произошла задержка рейса в Ларнаку. Пассажиры не могут вылететь на Кипр уже около 15 часов.

«Задержка рейса в аэропорту Домодедово «Москва — Ларнака» на 15 часов. Без гостиницы и информации», — рассказала «Известиям» пассажирка рейса Юлия, по ее словам, людям не предоставляют ни еду, ни воду, ни отель.

Она отметила, что представитель Red Wings на сайте дает инфу, что в час ночи будет рейс. В самом аэропорту говорят, что самолет неисправен. И его сейчас ремонтируют. Сами пассажиры считают, что раньше утра они не вылетят.

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