Очевидцы рассказали о спасении оставленного в авто на ж/д переезде ребенка

Очевидцы рассказали о спасении ребенка, которого мать оставила в машине на железнодорожных путях накануне в Уссурийске. Об этом 1 ноября сообщает РЕН ТВ.

«Женщина оставила машину на рельсах с ребенком. Они подъехали, когда уже... тут помогли люди, вытолкали ее. Толкали те, кто был в ресторане, другие водители. Мать уже прибежала, когда тут полиция была, в шоке была, в первый раз, говорит, у меня такое», — сказал один из свидетелей.

Еще один свидетель произошедшего рассказал журналистам, что поезд ехал с очень большой скоростью.

Инцидент произошел ранее, 31 октября, в Уссурийске. Автомобиль марки Nissan Tiida Latio мешал проезду поезда на улице Льва Толстого. Очевидцы переместили транспортное средство в безопасное место до приезда полиции. Один из участников спасательной операции рассказал, что в салоне находилась девочка. Личность ее матери установлена.

В отношении женщины составили протокол административном правонарушении за остановку автомобиля на железнодорожном переезде. Нарушительнице грозит штраф в размере 5 тыс. рублей и лишение водительских прав на полгода.