Прямой эфир
Спорт
Валиева представила на Гран-при в Канаде показательный номер «Аватар»
Мир
Молдавия осталась довольна контрактом на поставку газа из России
Общество
На МЦД-4 откроют еще три станции до конца 2021 года
Происшествия
Человек пострадал при пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы
Культура
Группа Limp Bizkit выпустила альбом впервые за 10 лет
Мир
На Украине обвинили Литву и Молдавию в предательстве из-за России
Мир
В мире ввели более 7 млрд доз вакцин от коронавируса
Мир
Сирийский военнослужащий погиб при обстреле в провинции Латакия
Мир
В США пригрозили Украине гневом России из-за ситуации в Донбассе
Мир
Макрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за договора о подлодках

Валиева представила на Гран-при в Канаде показательный номер «Аватар»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Победительница канадского этапа серии Гран-при по фигурному катанию россиянка Камила Валиева представила на гала-представлении по окончании турнира свой новый показательный номер «Аватар».

Против четверного нет приема: Валиева победила с мировым рекордом
Юная ученица Тутберидзе уверенно выиграла турнир в Эспоо, Туктамышева и Косторная замкнули российский подиум

Танец на льду был поставлен на музыку из одноименного голливудского кинофильма.

Днем ранее 15-летняя Валиева победила на втором этапе Гран-при в Канаде, набрав 265,08 балла (84,19 + 180,89). Тем самым она обновила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме короткой и произвольной программ, которые ранее также принадлежали ей.

По итогам Гран-при в Ванкувере российские фигуристки заняли все призовые места. Второй оказалась Елизавета Туктамышева, получившая 232,88 балла, а замкнула тройку лидеров Алена Косторная (214,54).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021