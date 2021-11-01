Валиева представила на Гран-при в Канаде показательный номер «Аватар»

Победительница канадского этапа серии Гран-при по фигурному катанию россиянка Камила Валиева представила на гала-представлении по окончании турнира свой новый показательный номер «Аватар».

Танец на льду был поставлен на музыку из одноименного голливудского кинофильма.

Днем ранее 15-летняя Валиева победила на втором этапе Гран-при в Канаде, набрав 265,08 балла (84,19 + 180,89). Тем самым она обновила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме короткой и произвольной программ, которые ранее также принадлежали ей.

По итогам Гран-при в Ванкувере российские фигуристки заняли все призовые места. Второй оказалась Елизавета Туктамышева, получившая 232,88 балла, а замкнула тройку лидеров Алена Косторная (214,54).