Синоптики рассказали о погоде на 1 ноября

Синоптики рассказали, что жителей столицы в понедельник, 1 ноября, ожидает переменная облачность и погода без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит +10…+12 градуса. При этом в ночь на вторник может похолодать до -2 градусов.

В Московской области днем столбик термометра покажет максимальную отметку в +10 градусов. К ночи он опустится до нуля.

Ветер в регионе прогнозируется юго-западный, со скоростью 3–8 м/c, без порывов.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

31 октября ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам погоду «миллион на миллион». По его словам, температура в городе составит в дневное время +11...+13 градусов.