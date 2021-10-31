Москвичам в воскресенье пообещали погоду «миллион на миллион»

В Москве 31 октября ожидается до +11...+13 градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода сегодня обусловится северной периферией антициклона, благодаря чему у москвичей очередной погожий выходной день, с температурным фоном существенно выше нормы», — отметил он в соцсетях.

Так, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 мм ртутного столба.

Он подчеркнул, что в столице будет очень ясное небо.

«На языке авиационных метеорологов такая погода называется «миллион на миллион», — добавил синоптик.

Ранее, в воскресенье, главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как побороть метеозависимость. По его словам, могут помочь регулярные занятия спортом, правильное питание, а также прием контрастного душа.