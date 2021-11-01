В России начал работать новый ГОСТ на окна с защитой от детей

С 1 ноября в России вступил в силу межгосударственный ГОСТ 23166–2021 «Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия», который, в частности, повышает безопасность окон для детей.

Государственный стандарт адресован участникам рынка по производству таких изделий, а также застройщикам.

В частности, теперь на окна должны устанавливать не только детские замки, но и специальные блокираторы, которые не позволят окну случайно открыться.

Также, согласно новым требованиям, для повышения безопасности застройщикам рекомендуют применять стекла со шлифованными кромками. Другие требования касаются высоты подоконника, площади неоткрывающихся створок в оконных блоках, наличия блокирующих замков детской безопасности.

Кроме того, вводится обязательная маркировка противомоскитной сетки специальным предупреждающим знаком, который говорит о том, что она не является защитной конструкцией.

По словам эксперта тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, которого цитирует ТАСС, если у граждан в квартирах стоят старые оконные рамы, менять их не придется, но ответственность за инциденты с детьми будет лежать на гражданах, а не на производителях окон.

Ранее, 6 сентября, сообщалось, что в России сняты ограничения на применение в строительстве новых эффективных материалов и конструкций, а также отменены дублирующие и избыточные нормы и ГОСТы. По мнению экспертов, отмена норм ускорит сдачу жилья и даст возможность для значительной экономии ресурсов и средств.