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Бизнес могут обязать хранить данные о переписке в закрытых сетях

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Как выяснили «Известия», законопроект «О внесении изменений в статью 562 закона «О связи» рекомендован к принятию в первом чтении и может быть рассмотрен Госдумой ноябре.

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Документом предлагается обязать бизнес, владеющий технологическими сетями связи с номерами автономной системы (AS), в течение трех лет хранить на территории России передаваемую по ним информацию. Также владельцы этих сетей будут обязаны по запросу правоохранительных органов предоставить ее.

Номерами AS, как правило, владеют интернет-провайдеры и крупные организации, такие как РЖД, «Газпром», «Яндекс» и другие. Они применяются для управления производственной деятельностью сотрудников внутри предприятий и технологическими процессами. Как отмечается в законопроекте, речь о фактах приема через этот внутренний интернет голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений лиц.

«Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции поддерживает концепцию законопроекта и рекомендует принять его в первом чтении», — говорится в заключении профильного комитета, подписанном его главой единороссом Василием Пискарёвым.

Как сообщили в парламенте, в первом чтении законопроект может быть принят в ноябре, а вступить в силу уже в 2022 году.

«Обязанность хранить информацию, передаваемую по каналам связи, существует уже давно, с 2016 года. Законопроектом эта обязанность распространяется на владельцев технологических сетей связи. Эти сети не используются для непосредственного предоставления услуг связи. Они применяются для обеспечения производственной деятельности организаций и управления технологическими процессами на производстве. Несомненно, для оперативно-разыскной деятельности могут быть необходимы сведения, передаваемые по этим каналам», — пояснил «Известиям» зампред комитета Анатолий Выборный.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Запомнить всё: бизнес хотят обязать три года хранить переписку в закрытых сетях

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