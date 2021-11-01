Запомнить всё: бизнес хотят обязать три года хранить переписку в закрытых сетях

В 2022 году в России может вступить в силу закон, который обяжет бизнес в течение трех лет хранить информацию, передаваемую по внутренним технологическим сетям связи, а в случае необходимости делиться ею с правоохранительными органами. Об этом «Известиям» рассказали в Госдуме, которая готовится принять законопроект в первом чтении в осеннюю сессию. Положительное заключение профильного комитета по безопасности имеется в распоряжении «Известий». Как пояснили в парламенте, в этих сетях могут находиться детали закупочной деятельности различных корпораций и для неотвратимости наказания важно, чтобы органы следствия могли иметь к ним доступ. При этом в парламенте к инициативе неоднозначно.

Против коррупции

Как выяснили «Известия», законопроект «О внесении изменений в статью 562 закона «О связи»» рекомендован к принятию в первом чтении и может быть рассмотрен в осеннюю сессию Госдумы, в ноябре. Документом предлагается обязать бизнес, владеющий технологическими сетями связи с номерами автономной системы (AS), в течение трех лет хранить на территории России передаваемую по ним информацию. Также владельцы этих сетей будут обязаны по запросу правоохранительных органов предоставить ее.

Номерами AS, как правило, владеют интернет-провайдеры и крупные организации, такие как РЖД, «Газпром», «Яндекс» и др. Они применяются для управления производственной деятельностью сотрудников внутри предприятий и технологическими процессами. Как отмечается в законопроекте, речь идет о фактах приема через этот внутренний интернет голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений лиц.

«Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции поддерживает концепцию законопроекта и рекомендует принять его в первом чтении», — говорится в заключении профильного комитета, подписанном его главой единороссом Василием Пискаревым.

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Как сообщили в парламенте, в первом чтении законопроект может быть принят в ноябре, а вступить в силу уже в 2022 году.

— Обязанность хранить информацию, передаваемую по каналам связи, существует уже давно, с 2016 года. Законопроектом эта обязанность распространяется на владельцев технологических сетей связи. Эти сети не используются для непосредственного предоставления услуг связи. Они применяются для обеспечения производственной деятельности организаций и управления технологическими процессами на производстве. Несомненно, для оперативно-разыскной деятельности могут быть необходимы сведения, передаваемые по этим каналам, — пояснил «Известиям» зампред комитета Анатолий Выборный.

По его словам, новые нормы устраняют правовой пробел, из-за которого правоохранительные органы не могут получить информацию, необходимую для расследования уголовных дел.

— Вероятнее всего, законопроект будет принят в эту или следующую сессию, поэтому в 2022 году его положения уже вступят в силу. Принятие этого закона необходимо, чтобы преступники не уходили от ответственности, полагаясь на закрытость технологических сетей связи от правоохранительных органов. Например, детали закупочной деятельности таких корпораций, как «Газпром» или РЖД, могут содержаться в этих сетях, и для неотвратимости наказания важно, чтоб органы следствия могли иметь к ним доступ, — пояснил «Известиям» депутат.

Во фракциях Госдумы отнеслись к законопроекту неоднозначно. В «Единой России» от официальных комментариев воздержались. Однако, как сообщил «Известиям» источник в партии, единороссы документ поддержат.

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Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил «Известиям», что пока партия законопроект не обсуждала. Лично он видит угрозу утечки персональных данных, которые необходимо будет хранить три года.

Первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции КПРФ Александр Ющенко считает инициативу правительства важной для безопасности государства. Однако есть ряд вопросов, на которые предлагает ответить депутат.

— Как это будет выполнено технически? Где будет храниться эта информация, чтобы она не могла утечь? Каковы будут затраты, которые понесут компании, есть ли у них на это средства? — перечислил парламентарий.

Во фракциях «Справедливая Россия» и «Новые люди» новые нормы еще не изучали.

Сколько это будет стоить

Законопроект был разработан Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций еще в 2020 году. Однако на стадии его обсуждения с бизнес-сообществом вызвал вопросы со стороны РСПП. Как тогда отмечали в союзе, обязанности по хранению информации приведут к существенным расходам бизнеса. Кроме того, это может стать причиной нарушения технологических процессов компаний и даже привести к снижению уровня безопасности.

«Известия» направили запрос в РСПП с просьбой прокомментировать принятие законопроекта Госдумой. На момент подготовки материала в пресс-службе сообщили, что решение об ответе на вопросы редакции еще не принято.

Также «Известия» направили запросы в РЖД, «Газпром», «Яндекс», «Транснефть», «Теле-2» с просьбой дать оценку новым нормам. Однако в ряде пресс-служб от комментариев отказались.

Кроме того, «Известия» обратились в СК, МВД и Министерство цифрового развития с просьбой пояснить, какие задачи для следствия поможет решить законопроект.

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Как пояснил «Известиям» глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, этот законопроект подразумевает хранение не самих файлов, а факт того, что этот файл передан.

— Это называется логирование — протоколирование информации: что и кто кому отправил. То есть фактически необходимо будет сохранять протоколы, которые немного весят, но через них можно понять, кто и с какого компьютера совершал то или иное противоправное действие, — пояснил эксперт.

По его словам, само хранение информации для бизнеса не будет затратным, однако может потребоваться установка дополнительного оборудования, которая обойдется от 1 тыс. до 5 тыс. рублей на компьютер.

Интернет-эксперт Антон Меркулов считает, что выполнить требования этого законопроекта будет технически сложно.

— Все эти законы, которые были направлены на хранение данных, пока особого результата не дали, — отметил эксперт.

В пример он привел распоряжение правительства об идентификации и хранении данных абонентов мессенджеров социальных сетей, которое до сих пор не выполнено.

— Аналогичные сведения обязаны хранить после вступления в силу изменений, входящих в «пакет Яровой», и прочие операторы связи, — отметил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Он уточнил, что единственная поблажка, которая предоставлялась собственникам технологических сетей, заключалась в том, что они, в отличие от прочих операторов, не должны были хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовых, текстовых, звуковых и иных сообщений. Готовящийся законопроект этот пробел закрывает, резюмировал эксперт.