Четыре человека погибли в ДТП с большегрузом под Калугой

Следователи Калужской области организовали проверку по факту гибели четырех человек после столкновения автомобиля и большегруза. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел на 115 км автодороги М-3 «Украина» на территории Малоярославецкого района.

«В результате ДТП погибли водитель и три пассажира Hyundai», — говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Калужской области, среди погибших был один несовершеннолетний.

По предварительным данным, водитель Hyundai, двигаясь из Брянска в сторону Москвы, столкнулся с грузовой автомашиной MAN в составе полуприцепа, которая ехала в попутном направлении.

Работники ведомства совместно со следственно-оперативной группой выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в воскресенье один человек погиб в результате ДТП на федеральной трассе «Кола» в Карелии. По данным ГИБДД, 24-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi, съехал в кювет, из-за чего машина перевернулась. По предварительной версии, водитель превысил допустимую скорость движения