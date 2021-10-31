Водитель погиб в ДТП на федеральной трассе в Карелии

Один человек погиб в результате ДТП на федеральной трассе «Кола» в Карелии. Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание.

Авария произошла на территории Муезерского района. По данным ГИБДД, 24-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi, съехал в кювет, из-за чего машина перевернулась. По предварительной версии, водитель превысил допустимую скорость движения, пишет ИА «Карелinform».

От полученных травм автомобилист скончался на месте. Его пассажир доставлен в больницу.

28 октября три человека погибли при столкновении двух машин на трассе М-9 «Балтия» в Тверской области. По предварительным данным, водитель машины Lada Granta выехал на встречную полосу и допустил столкновение с ВАЗ-2107.