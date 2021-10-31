Стала известна причина смерти актера Алексея Колесника

Российский и украинский актер Алексей Колесник скончался из-за последствий COVID-19. Об этом сообщил его друг, пресс-секретарь международного фестиваля «Золотой витязь» Владимир Головкин 31 октября.

«К сожалению, коронавирус. Нам сообщили родственники. Не знаю, был ли он в больнице или дома, но он был в это время в Киеве», — уточнил Головкин в беседе с Пятым каналом.

По словам пресс-секретаря фестиваля, пока неизвестно, когда состоятся похороны. Друзья держат связь с супругой артиста, женщина находится в состоянии шока, добавил Головкин.

О смерти Колесника стало известно накануне.

После окончания Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого Колесник работал в Киевском театре оперетты, а также других украинских театрах. С 1982 года Колесник являлся актером киностудии имени Довженко.

Российский зритель знает его по ролям в фильмах «Холодное лето пятьдесят третьего», «Как закалялась сталь», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Батальоны просят огня», «Ярослав Мудрый», «Дождь в чужом городе», «Легенда о княгине Ольге».