Скончался актер из «Как закалялась сталь» Алексей Колесник

В Киеве в возрасте 71 года умер советский и украинский актер Алексей Колесник. Об этом 30 октября сообщил пресс-секретарь международного форума «Золотой Витязь» Владимир Головкин на своей странице в Facebook.

«Скончался замечательный человек, заслуженный артист Украины, Алексей Антонович Колесник. Светлая память!» — написал Головкин.

Причина смерти артиста не сообщается.

После окончания Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого Колесник работал в Киевском театре оперетты, а также других украинских театрах. С 1982 года Колесник являлся актером киностудии имени Довженко.

Российский зритель знает его по ролям в фильмах «Холодное лето пятьдесят третьего», «Как закалялась сталь», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Батальоны просят огня», «Ярослав Мудрый», «Дождь в чужом городе», «Легенда о княгине Ольге».