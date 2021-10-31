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В Минпросвещения объяснили закрытие приема в колледжи РФ по 43 профессиям

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Прекращение приема в российские колледжи и техникумы по 43 специальностям предусматривает перераспределение специальных компетенций в другие программы профессионального обучения. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба Министерства просвещения РФ.

По словам директора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования Минпросвещения Виктора Неумывакина, ведомство постоянно и своевременно пересматривает список программ профподготовки в образовательных учреждениях, чтобы исключить из перечня более не актуальные специальности и привести в действие новые программы. Как подчеркнул чиновник, обучение в российских колледжах будет проводиться исключительно по актуальным подготовительным программам.

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«Мир компетенций меняется. За последние два года из перечня ушло около 100 неактуальных на сегодняшний день профессий и специальностей. На них уже давно нет спроса ни от рынка труда, ни от абитуриентов, а работодатели и вовсе не ждут у себя подобных специалистов узкопрофильной направленности», — передает пресс-служба слова Неумывакина.

В то же время директор департамента государственной политики указал, что все знания и навыки, заложенные в данные программы, не пропадают просто так, а либо отдельными блоками включаются в более современные методики, либо переходят в список коротких программ профобучения, которые можно будет освоить в будущем. Так, в качестве примера Неумывакин привел профессию парикмахера, обучение которой будет проходить в рамках специальности «Технологии индустрии красоты».

«Таким образом, наша российская система подготовки в среднем звене максимально поддерживает свою актуальность для запросов рынка, увеличивает шансы студентов устроиться на работу и предоставляет максимально современную подготовку», — заключил он.

Ранее, 29 октября, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект приказа, согласно которому с конца текущего года Министерство просвещения РФ планирует прекратить прием в колледжи и техникумы студентов по 43 специальностям. Уточнялось, что данные меры приняты для того, чтобы структуры подготовки работников со средним профессиональным образованием соответствовали актуальным потребностям на рынке труда, а также для достижения цели «укрупнения профессий и специальностей по принципу расширения квалификаций».

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