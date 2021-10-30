Минпросвещения предложило прекратить прием в колледжи по 43 профессиям

Министерство просвещения России планирует с конца года прекратить прием в колледжи и техникумы студентов по 43 специальностям. Проект соответствующего приказа размещен в пятницу, 29 октября, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом приказа вносятся изменения в 43 федеральных государственных образовательных стандартах среднего профессионального образования, утвержденных приказами Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ, в части прекращения приема на обучение по ним с 31 декабря 2021 года», — говорится в документе.

Отмечается, что такие меры приняты для того, чтобы структуры подготовки работников со средним профессиональным образованием соответствовали актуальным потребностям на рынке труда, а также чтобы достичь цели «укрупнения профессий и специальностей по принципу расширения квалификаций».

В частности, предлагается остановить набор учащихся по таким направлениям как рекламный агент, младшая сестра по уходу за больными, судовой повар, контролер банка, судовой бортпроводник, оператор вязально-швейного оборудования, водитель городского электротранспорта, вышивальница и другие.

4 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин добавил в список профессий и специальностей среднего профессионального образования 55 специальностей и 35 профессий, необходимых для модернизации и технологического развития экономики. Они касаются робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма.

По словам кандидата экономических наук Михаила Беляева, именно эти профессии и специальности будут пользоваться популярностью в ближайшем будущем и в перспективе.