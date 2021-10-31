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Bloomberg: США и Япония встревожены словами Путина о возможном росте цен на нефть до $100

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Слова президента России Владимира Путина о том, что цены на нефть могут достичь $100 за баррель, обеспокоили США, Индию и Японию, пишет Bloomberg.

В начале суперцикла: цены на нефть будут расти и дальше
Эксперты лишь расходятся во мнениях относительно продолжительности этого периода

В частности, говорится в материале, администрация президента США Джо Байдена взволнована из-за того, что цены на бензин в стране побили семилетний максимум. По данным агентства, страны-потребители увеличивают давление на ОПЕК+ с целью вынудить объединение нарастить добычу нефти.

«Уже несколько недель администрация США призывает ОПЕК+ добывать больше нефти», — говорится в статье.

Кроме того, с аналогичным призывом выступила Япония. Авторы материала утверждают, что хоть Китай и не высказался по данному вопросу, но разделяет точку зрения о необходимости увеличить добычу.

«Официальные лица США, Японии и Индии разговаривали между собой в частном порядке, а также обращались к другим крупным потребителям и странам-экспортерам нефти. Призывы начались около трех недель назад», — указывают авторы.

По их данным, призывы участились на фоне роста нефти до $85 за баррель.

25 октября мировые цены на нефть ускорили рост до 1,1–1,5%. Стоимость американской марки WTI поднялась выше $85 за баррель впервые с октября 2014 года.

Как отметил вице-премьер РФ Александр Новак, спрос на нефть достигнет допандемийного уровня к концу лета 2022 года. При этом он затруднился с ответом на вопрос, достигнут ли цены на нефть рекордного уровня, как это произошло с ценами на газ.

При этом ранее Новак, как и президент России Владимир Путин, и директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, допускал подорожание нефти до $100 за баррель.

Как отмечал российский лидер, РФ соблюдает обязательства по сокращению добычи нефти в рамках договоренности ОПЕК+. Он отметил, что страна делает всё, чтобы нефтяной рынок «стабилизировался окончательно».

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