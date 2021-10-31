Боксер Дрозд заявил об изматывающей соперника тактике Петра Яна

Российский боксер Григорий Дрозд заявил, что на поединке на турнире UFC 267 Петр Ян измотал американца Кори Сэндхагена, передает телеканал «Известия».

«Прекрасный бой, Ян как всегда был максимально готов, заряжен Первые два раунда были непростыми, очень близкими. Возможно, даже не в пользу Яна, но он, как всегда, сделал все правильно: постоянное давление, угроза, хорошая защита. И вот изматывание соперника своим присутствием рядом», — сказал Дрозд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.