Число отравившихся в Хургаде россиян достигло 40. Власти Египта закрыли отель за нарушение санитарных норм на неопределенный срок, передает телеканал «Известия».

Проверку начала местная прокуратура. Отдыхающих разместили в других гостиницах. Туристы сообщают, что в отеле царила антисанитария.

Как считают пострадавшие, причиной отравления могла стать водопроводная вода. О массовом отравлении сообщил один из родственников туристов.

Госпитализировано 30 человек, очевидцы сообщают что местная больница переполнена. Среди заболевших много детей от двух лет. Факт отравления подтвердили в генконсульстве РФ в Хургаде.

«Состояние туристов удовлетворительное, они находятся в госпитале, серьезных случаев пока что, по заявлениям туркомпании, нет, и обращений не было», — отметили в диппредставительстве.

Больные жалуются на тошноту, рвоту и высокую температуру.

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