Бон Джови отменил выступление из-за положительного теста на COVID-19

Американский певец Джон Бон Джови узнал, что у него выявлен коронавирус прямо перед началом концерта в Майами-Бич (штат Флорида). В итоге выступление его группы прошло без него, пишет 30 октября WSVN.

Рокер должен был выступить со своей группой Bon Jovi в субботу вечером в Loews South Beach.

Однако перед самым началом концерта организатор объявил со сцены, что Бон Джови не сможет выступить из-за положительного результата на COVID-19. Отмечается, что музыканты сделали экспресс-тесты перед выступлением.

Как сообщили представители группы, музыкант полностью привит и чувствует себя хорошо, однако принял решение не выходить на сцену из предосторожности.

У остальных членов музыкального коллектива коронавирус не выявлен. Они выступили без своего вокалиста.

Группа Bon Jovi была основана в 1983 году и получила свое название в честь лидера и вокалиста Джона Бон Джови. Дискография рокеров включает 15 студийных альбомов. В 2018 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.