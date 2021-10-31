Прямой эфир
Мир
Bloomberg узнал о волнении США и Японии из-за слов Путина о нефти за $100
Общество
Вильфанд спрогнозировал погоду в азиатской и европейской частях России
Спорт
Фигуристка Валиева победила на Гран-при в Канаде с двумя рекордами
Мир
В генконсульстве в Хургаде рассказали о состоянии отравившихся россиян
Мир
Захарова заявила о разрушении США консульских услуг в России
Мир
Кандидаты правящей партии Грузии на выборах мэров победили в 19 из 20 городов
Мир
Болдуин назвал гибель на съемках событием «одним на триллион»
Мир
Число отравившихся россиян в отеле Хургады достигло 40
Наука
Космический корабль «Прогресс» совершит рекордный годовой полет на МКС
Мир
Пушков назвал провалом руководства НАТО утрату контактов с Россией
Сюжет:

Бон Джови отменил выступление из-за положительного теста на COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский певец Джон Бон Джови узнал, что у него выявлен коронавирус прямо перед началом концерта в Майами-Бич (штат Флорида). В итоге выступление его группы прошло без него, пишет 30 октября WSVN.

«Пока мы не идиоты — будем петь»
Сооснователь Bon Jovi Дэвид Брайан — о гастролях до конца жизни, тренировке слуха и партии королевы Елизаветы

Рокер должен был выступить со своей группой Bon Jovi в субботу вечером в Loews South Beach.

Однако перед самым началом концерта организатор объявил со сцены, что Бон Джови не сможет выступить из-за положительного результата на COVID-19. Отмечается, что музыканты сделали экспресс-тесты перед выступлением.

Как сообщили представители группы, музыкант полностью привит и чувствует себя хорошо, однако принял решение не выходить на сцену из предосторожности.

У остальных членов музыкального коллектива коронавирус не выявлен. Они выступили без своего вокалиста.

Группа Bon Jovi была основана в 1983 году и получила свое название в честь лидера и вокалиста Джона Бон Джови. Дискография рокеров включает 15 студийных альбомов. В 2018 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021