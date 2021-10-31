Иран обвинил США и Израиль в подорвавшей работу АЗС кибератаке

Глава Организации гражданской обороны Ирана Голамреза Джалили, курирующий сферу кибербезопасности страны, обвинил США и Израиль в хакерской атаке, которая привела к перебоям в обеспечения иранских АЗС топливом.

При этом он сообщил, что расследование по факту виртуального нападения еще не завершено.

«Мы все еще не можем сказать с точки зрения судебной экспертизы, но с точки зрения аналитики я считаю, что это было сделано сионистским режимом (Израиля — Ред.), американцами и их агентами», — заявил Джалили в интервью государственному телевидению.

26 октября агентство Associated Press (AP) сообщило о кибератаке, которая стала причиной проблем с работой АЗС в разных частях Ирана. Cообщалось, что снабжение топливом на заправках остановилось, и там образовались большие очереди. По данным агентства, целью хакеров стали правительственные сети, связанные с топливными субсидиями, которые многие иранцы используют на фоне экономических проблем в стране.

Президент Ибрахим Раиси заявил, что кибератака была направлена на создание беспорядков в стране.