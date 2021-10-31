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Хакеры похитили у ювелирного дома личные данные мировых знаменитостей

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Хакеры совершили «виртуальное ограбление» британского ювелирного дома Graff Diamonds и заполучили личные данные всемирно известных личностей, в том числе экс-президента США Дональда Трампа. Об этом 30 октября написала британская газета The Mail on Sunday.

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Издание утверждает, что за кибератакой якобы стоит связанная с Россией вымогательская группировка Conti.

На сайтах даркнета хакеры уже разместили 69 тыс. конфиденциальных документов примерно 11 тыс. клиентов ювелирного дома, что составляет лишь 1% файлов, похищенных в результате кибератаки, уточняет газета. Среди утекших данных списки клиентов британской компании, счета, квитанции и другие документы.

Кроме личных данных Трампа, похищена конфиденциальная информация об американской телеведущей Опре Уинфри, английском футболисте Дэвиде Бекхэме и другим знаменитостях.

Предполагается, что злоумышленники потребуют выкуп в неотслеживаемой криптовалюте, такой как биткоин, или в драгоценностях. Киберэксперты заявили, наиболее вероятно, что хакеры получили доступ к файлам Graff Diamonds, отправив электронное письмо, которое обманом заставило сотрудника открыть файл, содержащий сложный компьютерный вирус-«вымогатель».

Пострадавшая компания заявила, что проинформировала тех, чьи персональные данные могли быть похищены.

Ранее, 24 октября, компания Microsoft заявила, что хакеры из России совершили 22,8 тыс. атак в период с июля по октябрь этого года. Речь идет о хакерской группе Nobelium, которую связывают с РФ. Эта группа, предположительно, стояла за взломом SolarWinds в конце 2020 года.

Комментируя данную информацию, в МИД РФ отметили, что прозвучавшие в докладе Microsoft умозаключения о «связях» российских спецслужб с одной из хакерских группировок стали очередным звеном в цепи необоснованных заявлений на тему угроз, которые якобы исходят от России в цифровом пространстве.

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