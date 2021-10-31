На Урале автобус переехал катавшуюся на ледянке пятилетнюю девочку

Рейсовый автобус ПАЗ проехал по пятилетней девочке, которая каталась на ледянке у дороги и съехала прямо под колеса транспорта вечером 30 октября в Североуральском поселке Черемухово.

У девочки сломаны обе ноги. Инцидент произошел на глазах у ее братьев восьми и шести лет, с которыми она играла. Ребенка госпитализировали, сообщает E1.ru.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса ПАЗ-32054 при движении по улице Ленина со стороны дома № 34 в сторону улицы Вокзальной допустил наезд на ребенка, скатившегося на ледянке на проезжую часть. Ребенок выехал неожиданно для водителя, справа налево по ходу движения транспортного средства», — сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

В момент происшествия водитель автобуса был трезв. По его словам, он заметил детей, которые катались с горки, а когда уже почти проехал мимо, почувствовал, как автобус задним колесом наехал на что-то. Мужчина остановил автобус, вышел и увидел, что на дороге лежит девочка.

Информацию о нарушении ПДД девочкой направят комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы привлечь ее родителей к ответственности. В детском саду, который посещает девочка, проведут беседу.

30 октября сообщалось, что восьмерых детей, пострадавших при столкновении легкового автомобиля и КамАЗа в Ингушетии, отпустили домой после медосмотра. В аварии, произошедшей в тот же день, погибла женщина с младенцем.