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Пострадавших в ДТП в Ингушетии восьмерых детей отпустили домой

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Восьмерых детей, пострадавших при столкновении легкового автомобиля и КамАЗа в Ингушетии, отпустили домой после медосмотра. Водитель легковушки всё еще находится в больнице. Об этом 30 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

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При этом число несовершеннолетних, пострадавших в ДТП, ежегодно растет

В этой аварии погибла женщина с младенцем.

«Восьмерых детей, которые пострадали в ДТП и были доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ), отпустили домой после осмотра медиками. Водитель легковушки находится в республиканской больнице», — цитирует ТАСС источник.

При этом отмечается, что у агентства пока нет официального подтверждения этой информации.

Авария произошла в ночь на субботу на федеральной трассе «Кавказ» в районе Назрановской крепости в Ингушетии. Водитель легковушки, в которой находились девять детей, при попытке обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. В результате погибли женщина и новорожденный ребенок. Также сообщалось о госпитализации восьмерых несовершеннолетних пассажиров.

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