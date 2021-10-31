Боец UFC Олейник впечатлен победой Петра Яна над Сэндхагеном

Российский боец UFC Алексей Олейник впечатлен победой Петра Яна над Кори Сэндхагеном, передает телеканал «Известия».

«Сейчас пришёл к нам человек, который был не второй и не третий, Пётр его победил. Я думаю, что Пётр Ян — не временный чемпион, а то, что и должен был получить — право почетное. Это заслуженная дань уважения», — заявил спортсмен.

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