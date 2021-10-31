Синоптики рассказали о погоде на 31 октября

Небольшая облачность и погода без осадков ожидаются в воскресенье, 31 октября, в столице. Соответствующие данные были опубликованы на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в Москве составит от +9 до +11 градусов, ночью похолодает до +2... +4.

В Московской области столбики термометров покажут максимальную отметку в +13 градусов.

Ветер будет иметь юго-западное направление и скорость 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 753–754 мм ртутного столба.

28 октября главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные дни в столицу придет теплый антициклон, поэтому температура будет выше климатической нормы.