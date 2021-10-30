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В Минздраве подтвердили смерть бабушки пробравшегося в больницу жителя Томска

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В минздраве Томской области подтвердили смерть бабушки жителя Томска Сергея, который для ухода за родственницей под видом врача проник в «красную зону» больницы. Об этом сообщили в субботу, 30 октября, в пресс-службе ведомства.

По словам заведующего реанимационным отделением респираторного госпиталя МСЧ № 2 в Томске Евгения Тарасенко, утром в пятницу состояние пациентки резко ухудшилось, она была немедленно переведена в реанимацию. В дальнейшем врачи также отметили ухудшение состояния бабушки Сергея в виде прогрессирования сердечной и дыхательной недостаточности.

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В связи с этим, как уточнил Тарасенко, 84-летняя женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, она скончалась. Мы приносим искренние соболезнования родным пациентки», — подчеркнул заведующий отделением.

В качестве причины смерти женщины названа коронавирусная инфекция, пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

Ранее в этот день о смерти пенсионерки сообщил ее внук Сергей. В настоящий момент мужчина находится в Москве. В столицу он приехал после того, как им были опубликованы кадры из «красной зоны» больницы, в которую он проник.

Житель города рассказал, что в госпитале он провел три дня под видом медработника. На обман, как указал Сергей, он пошел для того, чтобы помочь своей госпитализированной бабушке. При этом мужчина заверил, что врачи не уделяли ей должного внимания.

Сергей также добавил, что бабушка страдает болезнью Альцгеймера.

28 октября заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алена Левко рассказала, что в Томске началась проверка фактов, изложенных мужчиной. Она уточнила, что была создана комиссия для оценки ситуации, в состав комиссии вошли специалисты департамента здравоохранения, специалисты Роспотребнадзора и Росздравнадзора.

Доследственную проверку проведет и Следственный комитет, а также прокуратура. При этом администрация медучреждения отказалась комментировать произошедшее.

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