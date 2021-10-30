Два долгостроя сдали в жилом комплексе в Химках

В городе Химки Московской области завершили строительство двух проблемных домов в ЖК «Гвардейский». Около 80 человек скоро смогут заехать в свои квартиры, сообщает пресс-служба регионального Главгосстройнадзора.

«Этой осенью работы были полностью завершены. По результатам итоговой проверки застройщику выдано заключение о соответствии двух объектов проектной документации», — рассказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Как уточняет интернет-портал «Подмосковье сегодня», корпуса № 3 и 4 должны были сдать еще в 2019 году. Проблемными их признали после того, как у застройщика возникли проблемы с финансированием. Тогда глава Главгосстройнадзора провел на объекте внеплановую проверку. Завершение строительства было взято на особый контроль.

Долевое строительство в Подмосковье ведомство контролирует с декабря 2017 года. В том же году в федеральный закон № 214-ФЗ внесли изменения, позволяющие проводить оценку потенциальных рисков проектов, предлагаемых к строительству, а также усилить контроль за деятельностью застройщиков.

В июле этого года права сотни дольщиков корпуса № 3 ЖК «Немчиновка-Резиденц» восстановили в Одинцовском округе Московской области. Люди ждали квартиры более трех лет.