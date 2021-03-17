Стройка по правилам: Путин призвал окончательно решить проблемы дольщиков
Защита прав несовершеннолетних, организация детского питания в школах и неоправданный рост тарифов ЖКХ — этих и других проблемных тем Владимир Путин коснулся на заседании коллегии Генпрокуратуры, где президент подвел итоги работы ведомства в прошлом году и поставил задачи на 2021-й. Так, глава государства призвал укреплять законность и правопорядок, активнее противодействовать коррупции, не забывать о ситуации вокруг обманутых дольщиков и оперативно реагировать на давление на средний и малый бизнес.
От питания до отопления
На расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры были обозначены задачи на 2021 год. Среди главных приоритетов остается защита прав несовершеннолетних. В частности, Владимир Путин призвал не оставлять без внимания факты домашнего насилия, так как в 2020-м больше половины преступлений против детей были совершены членами их семей. Кроме того, он потребовал совершенствовать систему обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. А самого серьезного внимания требуют вопросы организации питания в школах, а также летнего досуга детей и подростков.
— Вы знаете, что у нас в прежние годы были здесь большие проблемы и трагедии. Проверки здесь должны быть регулярными, а выявленные нарушения не просто фиксироваться, а полностью устраняться, — подчеркнул президент.
С массовым отравлением детей недавно столкнулись в Красноярске, где более 100 школьников заболели иерсиниозной инфекцией. По итогам расследования были возбуждены три уголовных дела. Подобный случай в марте произошел и в Алтайском крае, где с симптомами отравления за помощью обратились свыше 140 учеников. По мнению президента автономной некоммерческой организации «Институт отраслевого питания» Владимира Чернигова, в России до сих пор не установлено четкое распределение полномочий между организаторами питания, ведомствами и регуляторами. Это и приводит к печальным последствиям.
— По весне, к сожалению, обостряются эти события в силу объективных причин. Овощи неслучайно запрещают давать весной из-за разных условий хранения, — заявил он «Известиям». — Если говорить про Красноярск, простые ванны с уксусной или лимонной кислотой, в которых должны были бы промыть салат, помогли бы избежать печальных последствий. Поэтому нужно разобраться наконец и прописать уже полномочия всех тех, кто участвует в питании детей.
Много острых для граждан вопросов сохраняется и в сфере ЖКХ, уверен Владимир Путин. Речь идет о неоправданном росте тарифов, низком качестве обслуживания и попытках безосновательно перераспределять средства, выделенные на ремонт инфраструктуры, пояснил он. Сейчас обострились проблемы управляемости отрасли, считает председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин.
— На рынке управления присутствуют либо государственные и муниципальные предприятия, либо чиновничьи компании. Если говорить про Москву, то последние в большинстве своем находятся в антирейтинге МОЭК из-за задолженности за тепло. То есть эта централизация привела к тому, что остались фактически только одни крупные должники. МОЭК же, чтобы компенсировать свои убытки, повышает тариф, — пояснил эксперт. — Проблема системная, и в отсутствии конкуренции ни о каком снижении тарифа и повышении качества речи не идет.
Между тем эксперты напоминают и о других недостатках, связанных с изношенной коммунальной инфраструктурой и низкой энергоэффективностью жилых домов. Всё это приводит к тому, что ресурсы тратятся зря, отметила директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.
В ряде регионов в этом году прошли акции протеста из-за перерасчета платежей за теплоснабжение, напомнил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. По его словам, увеличение достигало нескольких десятков процентов.
— Решить эту проблему можно за счет отказа от практики, когда в регионах оплата за тепло осуществляется только в течение отопительного периода (примерно, в течение восьми месяцев), перейдя к равномерному распределению на 12 месяцев. Кроме того, нужно активнее лишать лицензий те УК, которые не раскрывают информацию о своей деятельности в ГИС ЖКХ, — рассказала он.
Квартирный вопрос
Владимир Путин также потребовал от Генпрокуратуры окончательно разобраться с правами обманутых дольщиков и контролировать ситуацию с долгостроями. При этом он призвал отслеживать правоприменительную практику, чтобы «недобросовестные застройщики, а то и откровенные жулики просто, не отыскали какие-либо юридические лазейки для обмана людей».
В России сейчас насчитывается около 185 тыс. обманутых дольщиков, напомнил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Кабмин уже провел реформу долевого строительства, которая снизила риски и обеспечила гарантии покупателям жилья. Тем не менее полный переход на систему эскроу-счетов произойдет только через год, а сейчас необходимо ликвидировать последствия прошлых лет, заметил он.
— И если в Москве и Подмосковье работа ведется эффективно, то деятельность в этом направлении в регионах оставляет желать лучшего. Один из вариантов решения проблемы — докапитализация Фонда защиты прав дольщиков и пристальный контроль за расходованием его средств, — считает он.
На сегодня доля площадей, возводимых с использованием счетов эскроу, выросла до 56%. В перспективе ближайших трех лет этот показатель составит 95%, рассказали «Известиям» в Фонде защиты прав дольщиков. Фонд мониторит новостройки. Так, объекты, формально не включенные в единый реестр проблемных, но обладающие рядом негативных критериев (возбуждены дела о банкротстве застройщика, нарушаются сроки завершения), включаются фондом в отдельный реестр для углубленного анализа и проработки с регионом, отметили в организации.
По мнению депутата Госдумы Александра Якубовского, сейчас утверждены все законодательные механизмы для восстановления нарушенных прав дольщиков.
— Однако мы сталкиваемся с тем, что в ряде регионов остаются объекты, ответственность за восстановление которых лежит либо на органах исполнительной власти, либо восстановлению прав граждан мешают споры хозяйствующих субъектов, зачастую аффилированных с недобросовестными застройщиками. И здесь обойтись без помощи органов прокуратуры невозможно, — уверен парламентарий.
Генпрокурор Игорь Краснов поручил коллегам проконтролировать завершение строительства долгостроев. Кроме того, он призвал принять личное участие в решении проблем переселения из ветхого и аварийного жилья.
— Люди живут в неподобающих условиях: с дырявыми крышами, без тепла, без воды. Поставьте себя на их место. Убежден, что ваше реагирование станет более острым, — заявил он.
Кроме этого Игорь Краснов указал на необходимость активизации надзора за исполнением законодательства об охране труда. Он также рассказал о том, что в 2020 году прокуроры выявили свыше 280 тыс. нарушений закона в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
Затронул глава ведомства и нарушения при выплате стимулирующих надбавок медикам, а также заработных плат. В целом мерами прокурорского реагирования защищены права 420 тыс. граждан, им возвращено почти 24 млрд рублей долгов. Также Игорь Краснов напомнил о совершенствовании контроля в сфере усыновления детей иностранными гражданами и о планах правительства по разработке мер по предоставлению дополнительной социальной поддержки детям-сиротам.
Хорошие последствия
На заседании президент также призвал повышать качество работы по защите прав предпринимателей. Комментируя слова Владимира Путина, исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин отметил, что Генпрокуратура всегда контролировала работу ведомств, осуществляющих надзор за бизнесом. Например, речь идет о Роспотребнадзоре, который следит за многими отраслями, в том числе торговлей, производством и общепитом. Эксперт напомнил, что в прошлом году из-за пандемии в России был введен мораторий на контрольные мероприятия, компании не ощущали давления со стороны регуляторов. Но уже в конце 2020-го ситуация стала меняться: в Генпрокуратуру начали поступать сообщения о том, что надзорные органы планируют плановые проверки предприятий.
— Поручения президента всегда имеют хорошие последствия. В нашем случае, например, это значит, что проверок будет меньше, такая ситуация лучше для бизнеса. Ведь 20% экономически активного населения задействовано в нем, — подчеркнул Андрей Шубин.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2020 год
Между тем Владимир Путин также призвал следить за соответствием доходов и расходов чиновников, жестко пресекать злоупотребление средствами, выделенными на нацпроекты, и не упускать из поля зрения вопросы охраны окружающей среды. Речь идет о надлежащем вывозе и утилизации бытовых отходов, сохранении лесного фонда и уникальных экосистем, ценных водных и биоресурсов. Кроме того, Владимир Путин заявил о необходимости активно противодействовать экстремизму, подчеркнув, что прокуроры всех уровней должны оперативно реагировать на проявления национализма и попытки дестабилизации ситуации в стране.
Над материалом работали Дмитрий Лару, Вероника Кулакова, Евгения Перцева, Мария Перевощикова