Стройка по правилам: Путин призвал окончательно решить проблемы дольщиков

Защита прав несовершеннолетних, организация детского питания в школах и неоправданный рост тарифов ЖКХ — этих и других проблемных тем Владимир Путин коснулся на заседании коллегии Генпрокуратуры, где президент подвел итоги работы ведомства в прошлом году и поставил задачи на 2021-й. Так, глава государства призвал укреплять законность и правопорядок, активнее противодействовать коррупции, не забывать о ситуации вокруг обманутых дольщиков и оперативно реагировать на давление на средний и малый бизнес .

От питания до отопления

На расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры были обозначены задачи на 2021 год. Среди главных приоритетов остается защита прав несовершеннолетних . В частности, Владимир Путин призвал не оставлять без внимания факты домашнего насилия , так как в 2020-м больше половины преступлений против детей были совершены членами их семей. Кроме того, он потребовал совершенствовать систему обеспечения безопасности в образовательных учреждениях . А самого серьезного внимания требуют вопросы организации питания в школах , а также летнего досуга детей и подростков.

— Вы знаете, что у нас в прежние годы были здесь большие проблемы и трагедии . Проверки здесь должны быть регулярными, а выявленные нарушения не просто фиксироваться, а полностью устраняться , — подчеркнул президент.

Стройка по правилам_1 Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

С массовым отравлением детей недавно столкнулись в Красноярске, где более 100 школьников заболели иерсиниозной инфекцией . По итогам расследования были возбуждены три уголовных дела. Подобный случай в марте произошел и в Алтайском крае, где с симптомами отравления за помощью обратились свыше 140 учеников . По мнению президента автономной некоммерческой организации «Институт отраслевого питания» Владимира Чернигова, в России до сих пор не установлено четкое распределение полномочий между организаторами питания, ведомствами и регуляторами . Это и приводит к печальным последствиям.

— По весне, к сожалению, обостряются эти события в силу объективных причин. Овощи неслучайно запрещают давать весной из-за разных условий хранения, — заявил он «Известиям». — Если говорить про Красноярск, простые ванны с уксусной или лимонной кислотой, в которых должны были бы промыть салат, помогли бы избежать печальных последствий. Поэтому нужно разобраться наконец и прописать уже полномочия всех тех, кто участвует в питании детей.

Много острых для граждан вопросов сохраняется и в сфере ЖКХ , уверен Владимир Путин. Речь идет о неоправданном росте тарифов, низком качестве обслуживания и попытках безосновательно перераспределять средства, выделенные на ремонт инфраструктуры , пояснил он. Сейчас обострились проблемы управляемости отрасли, считает председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин.

— На рынке управления присутствуют либо государственные и муниципальные предприятия, либо чиновничьи компании . Если говорить про Москву, то последние в большинстве своем находятся в антирейтинге МОЭК из-за задолженности за тепло. То есть эта централизация привела к тому, что остались фактически только одни крупные должники. МОЭК же, чтобы компенсировать свои убытки, повышает тариф, — пояснил эксперт. — Проблема системная, и в отсутствии конкуренции ни о каком снижении тарифа и повышении качества речи не идет .

Между тем эксперты напоминают и о других недостатках, связанных с изношенной коммунальной инфраструктурой и низкой энергоэффективностью жилых домов . Всё это приводит к тому, что ресурсы тратятся зря, отметила директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

В ряде регионов в этом году прошли акции протеста из-за перерасчета платежей за теплоснабжение , напомнил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. По его словам, увеличение достигало нескольких десятков процентов.

— Решить эту проблему можно за счет отказа от практики, когда в регионах оплата за тепло осуществляется только в течение отопительного периода (примерно, в течение восьми месяцев), перейдя к равномерному распределению на 12 месяцев . Кроме того, нужно активнее лишать лицензий те УК, которые не раскрывают информацию о своей деятельности в ГИС ЖКХ, — рассказала он.

Квартирный вопрос

Владимир Путин также потребовал от Генпрокуратуры окончательно разобраться с правами обманутых дольщиков и контролировать ситуацию с долгостроями . При этом он призвал отслеживать правоприменительную практику, чтобы « недобросовестные застройщики, а то и откровенные жулики просто, не отыскали какие-либо юридические лазейки для обмана людей ».

В России сейчас насчитывается около 185 тыс. обманутых дольщиков , напомнил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Кабмин уже провел реформу долевого строительства , которая снизила риски и обеспечила гарантии покупателям жилья. Тем не менее полный переход на систему эскроу-счетов произойдет только через год , а сейчас необходимо ликвидировать последствия прошлых лет, заметил он.

— И если в Москве и Подмосковье работа ведется эффективно, то деятельность в этом направлении в регионах оставляет желать лучшего . Один из вариантов решения проблемы — докапитализация Фонда защиты прав дольщиков и пристальный контроль за расходованием его средств, — считает он.

На сегодня доля площадей, возводимых с использованием счетов эскроу, выросла до 56% . В перспективе ближайших трех лет этот показатель составит 95%, рассказали «Известиям» в Фонде защиты прав дольщиков. Фонд мониторит новостройки. Так, объекты, формально не включенные в единый реестр проблемных, но обладающие рядом негативных критериев (возбуждены дела о банкротстве застройщика, нарушаются сроки завершения), включаются фондом в отдельный реестр для углубленного анализа и проработки с регионом, отметили в организации.

По мнению депутата Госдумы Александра Якубовского, сейчас утверждены все законодательные механизмы для восстановления нарушенных прав дольщиков.

— Однако мы сталкиваемся с тем, что в ряде регионов остаются объекты, ответственность за восстановление которых лежит либо на органах исполнительной власти, либо восстановлению прав граждан мешают споры хозяйствующих субъектов , зачастую аффилированных с недобросовестными застройщиками. И здесь обойтись без помощи органов прокуратуры невозможно, — уверен парламентарий.

Генпрокурор Игорь Краснов поручил коллегам проконтролировать завершение строительства долгостроев . Кроме того, он призвал принять личное участие в решении проблем переселения из ветхого и аварийного жилья.

— Люди живут в неподобающих условиях: с дырявыми крышами, без тепла, без воды. Поставьте себя на их место. Убежден, что ваше реагирование станет более острым , — заявил он.

Кроме этого Игорь Краснов указал на необходимость активизации надзора за исполнением законодательства об охране труда . Он также рассказал о том, что в 2020 году прокуроры выявили свыше 280 тыс. нарушений закона в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Затронул глава ведомства и нарушения при выплате стимулирующих надбавок медикам, а также заработных плат . В целом мерами прокурорского реагирования защищены права 420 тыс. граждан, им возвращено почти 24 млрд рублей долгов. Также Игорь Краснов напомнил о совершенствовании контроля в сфере усыновления детей иностранными гражданами и о планах правительства по разработке мер по предоставлению дополнительной социальной поддержки детям-сиротам.

Хорошие последствия

На заседании президент также призвал повышать качество работы по защите прав предпринимателей . Комментируя слова Владимира Путина, исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин отметил, что Генпрокуратура всегда контролировала работу ведомств, осуществляющих надзор за бизнесом. Например, речь идет о Роспотребнадзоре, который следит за многими отраслями, в том числе торговлей, производством и общепитом. Эксперт напомнил, что в прошлом году из-за пандемии в России был введен мораторий на контрольные мероприятия, компании не ощущали давления со стороны регуляторов. Но уже в конце 2020-го ситуация стала меняться: в Генпрокуратуру начали поступать сообщения о том, что надзорные органы планируют плановые проверки предприятий.

— Поручения президента всегда имеют хорошие последствия. В нашем случае, например, это значит, что проверок будет меньше, такая ситуация лучше для бизнеса . Ведь 20% экономически активного населения задействовано в нем, — подчеркнул Андрей Шубин.

Стройка по правилам_5 Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2020 год Фото: РИА Новости/пресс-служба Президента РФ

Между тем Владимир Путин также призвал следить за соответствием доходов и расходов чиновников, жестко пресекать злоупотребление средствами, выделенными на нацпроекты, и не упускать из поля зрения вопросы охраны окружающей среды . Речь идет о надлежащем вывозе и утилизации бытовых отходов, сохранении лесного фонда и уникальных экосистем, ценных водных и биоресурсов. Кроме того, Владимир Путин заявил о необходимости активно противодействовать экстремизму , подчеркнув, что прокуроры всех уровней должны оперативно реагировать на проявления национализма и попытки дестабилизации ситуации в стране .

Над материалом работали Дмитрий Лару, Вероника Кулакова, Евгения Перцева, Мария Перевощикова