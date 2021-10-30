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Милицейский мост открыли для движения в Астрахани

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Движение по Милицейскому мосту полностью открыли в Астрахани 30 октября. Запуск состоялся раньше запланированного срока.

Мост был закрыт на ремонт из-за аварийного состояния более чем два года назад. По изначальному контракту работы должны были быть завершены в мае 2021 года, однако выбранный подрядчик не смог соблюсти график работ. Власти заключили контракт с новым подрядчиком. В августе рабочие сдали в эксплуатацию одну полосу моста, пишет «Астрахань 24».

По обновленному графику сдача моста была запланирована на 15 ноября. По поручению губернатора Игоря Бабушкина власти города договорились с подрядчиками о более ранней дате открытия.

«Два с половиной года местным жителям приходилось испытывать неудобства, связанные с закрытием моста на ремонт. Губернатор Игорь Юрьевич Бабушкин поручил открыть здесь движение до 15 ноября. С задачей мы совместно с подрядчиком справились, и теперь астраханцы могут свободно передвигаться по отремонтированному и безопасному мосту», — сказала глава Астрахани Мария Пермякова.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области около 160 мостовых сооружений находятся в аварийном или предаварийном состоянии. До конца 2024 года планируется ремонт 77 мостов.

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