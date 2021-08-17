Почти 80 мостов отремонтируют до 2025 года в Астраханской области

В Астраханской области около 160 из 313 мостовых сооружений находятся в аварийном и предаварийном состоянии. Министерство дорожного строительства региона ведет активную работу по подготовке проектов ремонта мостовых сооружений. 15 проектов уже прошли экспертизу. На их реализацию в области выделено 1,5 млрд рублей, передает «Астрахань 24».

«В целом до конца 2024 года мы рассчитываем, что отремонтируем 77 мостов», — сказал губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, Милицейский мост в Астрахани практически завершен и будет сдан в ближайшее время.

Ранее в августе в Астрахани стартовали работы на пешеходной переправе через проток Серебряная Воложка. Проект предусматривает строительство разводного моста. Прежняя конструкция была построена более 50 лет назад. Мост пришел в негодность и обрушился в феврале 2021 года. Власти приняли решение полностью заменить мост. Специалистам фирмы-подрядчика предстоит достать из воды затонувшие элементы и установить новую конструкцию.