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Разводной пешеходный мост построят в Астрахани

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В Астрахани стартовали работы на пешеходной переправе через проток Серебряная Воложка. Проект предусматривает строительство разводного моста.

Прежняя конструкция была построена больше 50 лет назад. Мост пришел в негодность и обрушился в феврале 2021 года. Власти приняли решение полностью заменить мост. Теперь специалистам фирмы-подрядчика предстоит достать из воды затонувшие элементы и установить новую конструкцию. На данный момент ведется разборка надводной части моста. Об этом пишет «Астрахань-24».

Уже стартовало изготовление пяти понтонов для моста. По словам руководителя фирмы-поставщика, технологически предусмотрено, что мост будет разводным. Переправу обеспечат поручнями для маломобильных граждан и светодиодными фонарями на солнечных батареях.

Глава Астрахани Мария Пермякова призвала подрядчика обратить внимание на особую значимость моста для жителей правобережного микрорайона. Сейчас горожанам приходится искать обходной путь. По словам мэра, работы по обустройству переправы необходимо завершить в кратчайшие сроки.

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