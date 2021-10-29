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США подтвердили рыночный статус экономики РФ

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Соединенные Штаты подтвердили, что экономика России соответствует рыночному статусу для антидемпинговых процедур США. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в Минэкономразвития РФ.

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«Министерство торговли США 29 октября 2021 года опубликовало меморандум, в котором подтвердило отсутствие достаточных оснований для отзыва статуса России как страны с рыночной экономикой для целей антидемпинговых процедур», — сообщили в российском ведомстве.

Также в Минэке пояснили, что данное решение США подразумевает, что Вашингтон не вернется к методикам расчета демпинга, которые применялись в отношении экспортеров из СССР и России до ее присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО).

В ходе проверки минторг США рассмотрел комментарии заинтересованных сторон и провел публичные слушания, в которых принимали участие Минэкономразвития России, а также российские экспортеры.

16 августа США начали расследование с целью определить, является ли экономика РФ рыночной. Это произошло в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из РФ. Тогда заявитель (американские компании. — Ред.) предоставил достаточные доказательства для министерства торговли, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах.

В заявлении министерство ссылается на закон о тарифах от 1930 года, в котором прописаны шесть критериев отнесения экономики стран к рыночным. Так, к таким критериям относятся: степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других стран, определение ставок зарплаты путем свободных переговоров между работниками и менеджментом, разрешение деятельности совместных предприятий или инвестиций фирм зарубежных стран, степень государственной собственности или контроля над средствами производства, распределения ресурсов и решений предприятий о ценах на продукцию и объемах выпуска, а также другие факторы, которые уполномоченный орган сочтет необходимыми.

Российской экономике США и Евросоюз присвоили статус рыночной 1 апреля 2002 года.

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