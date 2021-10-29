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Глава Росфинмониторинга рассказал о новой схеме финансирования терроризма

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Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 29 октября доложил о появлении новой схемы финансирования терроризма — через компьютерные игры по интернету.

Пресечена деятельность более 10 транснациональных преступных группировок, занимавшихся перевозкой наркотиков, добавил глава ведомства.

По словам Чиханчина, Росфинмониторинг пресек финансовую деятельность более 15 тыс. террористов.

Росфинмониторинг, ФСБ и службы финансовых разведок отслеживают ситуацию в Афганистане. В центре внимания ведомств — миграционные потоки и выявление доходов от преступной деятельности, сообщил Чиханчин.

Отвечая на вопрос главы государства о «выдавливании жуликов» из лесной и рыбной отраслей, Чиханчин подчеркнул, что пока в обоих сферах есть ряд проблем.

При этом «есть очень много наработок, которые все-таки позволяют выдавить из этой системы (преступность—Ред.)», — уточнил глава Росфинмониторинга.

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