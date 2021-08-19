Патрушев рассказал о четырех предотвращенных терактах в Сибири

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в четверг, 19 августа, заявил, что в 2020 году в регионах Сибирского федерального округа было предотвращено четыре теракта.

«В регионах округа отмечается террористическая активность. В прошлом году предотвращено девять преступлений террористической направленности, из них четыре теракта», — сообщил он, открывая совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Сибири.

Кроме того, по его словам, была пресечена деятельность восьми законспирированных террористических ячеек, а также выявлено 13 случаев финансирования терроризма. При этом Патрушев подчеркнул, что число задержанных участников террористической деятельности возросло в данных регионах в три раза. По его словам, это свидетельствует о потенциальных угрозах совершения терактов на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах.

Транспорт, как подчеркнул секретарь Совбеза, играет особую роль в социально-экономическом развитии страны, поэтому его устойчивое и эффективное функционирование является важным условием для связанности регионов. Кроме того, это необходимо для единства экономического пространства и повышения мобильности граждан, а также для национальной безопасности и обороноспособности России.

Обеспечить безопасность транспортной системы и дорожного движения, по его мнению, может слаженная работа правоохранительных органов, аварийно-спасательных и специальных служб.

Говоря о Сибирском федеральном округе, Патрушев подчеркнул, что там за последние годы выстроена достаточно эффективная система защиты транспортного комплекса. В частности, объекты транспортной инфраструктуры стали более оснащенными за счет технических средств обеспечения безопасности.

«Проводятся практические тренировки по действиям при ликвидации и минимизации последствий возможных террористических проявлений на объектах транспортного комплекса», — указал он.

Только за первое полугодие текущего года, по словам Патрушева, в сибирских регионах было проведено около 300 проверок по изучению эффективности антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры. Проверочные мероприятия проводились с использованием «тест-предметов» и участием «учебных нарушителей».

Руководству объектов по итогам проведенных проверок внесено 220 представлений об устранении нарушений.

Для повышения уровня контроля и надзора при обеспечении безопасности населения на транспорте активно используются информационные системы, указал секретарь СБ РФ.

«Усилиями правоохранительных органов и подразделений транспортной безопасности пресечено 90 попыток незаконного провоза запрещенных предметов и веществ, изъято 76 единиц боеприпасов. С использованием видеокамер на объектах транспорта выявлено 18 преступлений и более 920 административных правонарушений», — заключил он.

В середине июля сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве. Был задержан россиянин, планировавший подорвать самодельное взрывное устройство в местах массового скопления людей. Возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого в интересах следствия не разглашается.