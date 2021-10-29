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«Зенит» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 13-го тура «Тинькофф РПЛ»

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Санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо» назвали стартовые составы на матч 13-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги».

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Так, от «Зенита» на поле выйдут защитники Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Алексей Сутормин, полузащитники Андрей Мостовой, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, нападающий Сердар Азмун и вратарь Станислав Крицюк.

Ворота «Динамо» будут защищать голкипер Антон Шунин, защитники Дмитрий Скопинцев, Иван Ордец, Гильермо Варела Оливера, Фабиан Бальбуэна, полузащитники Даниил Фомин, Денис Макаров, Арсен Захарян, Никола Моро, а также за москвичей сыграют двое нападающих — Вячеслав Грулев и Константин Тюкавин.

Встреча «Зенит»–«Динамо» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 29 октября, начало в 19:00, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сейчас данные команды занимают два первых места в турнирной таблице: «Зенит» лидирует с 26 очками в активе, «Динамо» идет следом за петербуржцами, отставая от них на три балла.

24 октября «Зенит» победил «Спартак» со счетом 7:1 в матче 12-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги».

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