Вдох отчаяния: как воздух портит мужское здоровье

Многочисленные научные исследования ранее выявили связь загрязнения воздуха с повышенным риском возникновения ряда заболеваний, в том числе, ожирения, диабета, сердечных недугов, гипертонии и многих других. Новый эксперимент позволил ученым понять, как состояние атмосферы влияет на репродуктивные функции у мужчин . Подробности — в материале «Известий».

Как атмосфера влияет на мужской пол

Более 90% населения планеты проживает в районах, где уровень содержания в воздухе мелких частиц, диаметром менее 2,5 микрометра, превышает нормы, установленные Всемирной организацией здравоохранения. Их источниками могут быть выхлопные газы автомобилей, заводские выбросы, дровяные печи, лесные пожары.

Исследования, проводившиеся ранее, не нашли прямой связи между состоянием атмосферы и снижением фертильности — у мышей, которые дышали загрязненным воздухом, не всегда наблюдалось снижение количества сперматозоидов. Ученые из Школы медицины Университета Мэриленда, приняв во внимание существование тесной связи между репродуктивной системой и мозгом, решили проверить, как на последний влияет загрязнение воздуха.

Для эксперимента они взяли две группы мышей и у одной из них блокировали в нейронах головного мозга выработку протеинкиназы IKK2 — фермента, который участвует в запуске иммунного ответа и является маркером воспаления. Он присутствует во всех органах и тканях, без него организм не может защищаться от инфекций. Однако постоянная его активация, даже в условиях, когда этого не требуется, может приводить к возникновению некоторых заболеваний, например, диабета.

Затем испытуемым дали подышать очищенным и загрязненным воздухом, после чего проверили у них количество сперматозоидов. У мышей без протеинкиназы в нейронах, чей мозг не принял сигнал о воспалении, число сперматозоидов не снизилось, в отличие от остальных.

Вдох отчаяния Фото: Global Look Press/Xinhua/Tang Yi

Чтобы более точно определить, как именно загрязнение воздуха влияет на количество сперматозоидов, ученые удалили IKK2 из определенных нейронов. В результате обнаружилось, что ответственен за это конкретный вид клеток, который связан с регуляцией циклов сна и ожирением. Обычно они находятся в гипоталамусе — отделе мозга, который контролирует голод, жажду и половое влечение. Он, в свою очередь, образует единую систему с гипофизом, вырабатывающим гормоны для нормального функционирования репродуктивных органов.

Чем может помочь медицина

Авторы исследования надеются, что полученные результаты помогут им справиться с этой проблемой, так как механизм ее возникновения уже выявлен.

— Ущерб, нанесенный организму загрязнением воздуха, по крайней мере, снижение числа сперматозоидов, можно остановить, удалив единственный маркер воспаления в мозгу мышей, — говорит ведущий автор исследования, доктор медицины Джеканг Инь. — Это позволяет предположить, что мы сможем разработать методы лечения, которые предотвратят или обратят вспять процесс влияния этого фактора на фертильность.

По словам ученых, этот эксперимент имеет и более широкое значение, так как раздражение мозга из-за загрязнения воздуха может вызывать не только проблемы в репродуктивной системе, но и множество других недугов, таких как гипертония, диабет и болезни сердца.

Вдох отчаяния Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Sadak SouiciLe Pictorium

Как загрязненный воздух ухудшает демографию

Ранее существование связи между снижением фертильности у мужчин и загрязнением воздуха предположили китайские ученые. Они проанализировали данные тайваньских клиник о здоровье 6,5 тыс. пациентов, которые собирались на протяжении последних 15 лет. Эти сведения включали, в том числе, данные по качеству и жизнеспособности их спермы.

Выяснилось, что под воздействием содержащихся в воздухе вредных веществ мужские половые клетки меняли форму и подвижность, а семенная жидкость становилась более густой. Это негативно сказывалось на общем уровне фертильности местных мужчин — число людей, страдавших от проблем с зачатием и бесплодия в исследованном регионе было выше, чем в целом на острове.

Медики полагают, что выбросы в атмосферу токсичных веществ, пыли, аэрозолей стали одной из причин заметного снижения рождаемости во многих странах, несмотря на все попытки властей улучшить демографию.

Примерно в это же время другая группа ученых опубликовала результаты своего исследования на ту же тему. Они проанализировали 185 научных работ о мужском здоровье и выяснили, что за последние 40 лет количество сперматозоидов в семенной жидкости у жителей наиболее развитых государств — всей Европы, США, Австралии — в среднем уменьшилось на 60%. При этом фертильность жителей Африки, Азии и Южной Америки пострадала меньше — снижение составило всего 20%. Среди причин, наряду с ухудшением экологии, медики назвали хронический стресс, неправильное питание и снижение двигательной активности. Особенно актуально это стало с началом пандемии.

Вдох отчаяния Фото: Global Look Press/Felix Kästle/dpa

Как коронавирус отражается на мужском здоровье

Пандемия вызвала у врачей новые опасения за мужское здоровье, исследованием влияния вируса, в том числе, на фертильность занялись сразу несколько групп ученых. Так, в E Clinical Medicine, издаваемом ведущим научным журналом Lancet, была опубликована работа китайских ученых, в которой говорилось о том, что у пациентов с COVID-19 наблюдается нарушение сперматогенеза, а у некоторых развивается аутоиммунный орхит.

Американские ученые в ходе обследования скончавшихся пациентов подтвердили, что новый вирус может атаковать мужскую репродуктивную систему, ухудшать качество спермы и, возможно, приводить к бесплодию.