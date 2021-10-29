Терапевт рассказала о методе распознавания инсульта

Симптомы инсульта обычно развиваются в течение нескольких секунд или минут, в большинстве случаев при этом затронута одна сторона тела. О том, какие симптомы свидетельствуют об инсульте и по каким признакам распознать заболевание, «Известиям» рассказала главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

По словам эксперта, основными симптомами инсульта являются онемение или слабость лица, руки или ноги, спутанность сознания, проблемы с речью или пониманием речи, нарушение зрения, головокружение, потеря равновесия и координации движений.

«Может присутствовать сильная головная боль, иногда с тошнотой и рвотой (характерны для геморрагического инсульта). При этом состоянии важна каждая минута. Чем раньше человек, перенесший инсульт, получит помощь, тем лучше будет исход», — уточнила Драпкина.

Терапевт рекомендовала запомнить правило «УДАР», с помощью которого можно распознать симптомы инсульта у себя и окружающих людей. Аббревиатура расшифровывается следующим образом: У — улыбка (нужно попросить человека улыбнуться — при инсульте улыбка будет асимметричной). Д — движение (попросите человека поднять обе руки перед собой — при слабости мышц одна рука будет опущена). А — артикуляция (попросите человека что-то сказать или повторить за вами какую-либо фразу — во время инсульта произношение слов будет невнятным, напоминающим речь пьяного человека). Р — решение (при наличии перечисленных признаков срочно звоните в скорую помощь. Важно сделать это вовремя).

Также Драпкина призвала заниматься профилактикой инсульта, а именно следить за здоровьем и вовремя проходить обследования.

«Вероятность развития инсульта значительно снижается при отказе от курения, поддержании нормальной массы тела и уровня артериального давления, правильном питании и регулярной физической активности, соответствующей возрасту и состоянию здоровья», — подчеркнула она.

20 октября ученые озвучили меню, позволяющее снизить риск возникновения инсульта. Так, рацион с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров связан с данным заболеванием. Кроме того, эксперты рекомендовали не злоупотреблять солью из-за ее способности повышать артериальное давление.