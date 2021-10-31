Народное добро: как помочь москвичам на самоизоляции

Московский штаб всероссийской акции «Мы вместе» возобновил свою работу с началом объявленных в городе «каникул». Москвичам старше 60 лет и людям, страдающим хроническими заболеваниями, предписывается соблюдать домашний режим до 25 февраля 2022 года. Как волонтеры помогают людям на самоизоляции — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Волонтерам выдают специальную униформу, по которой их можно легко узнать. В пакет волонтера входят жилетка, толстовка, перчатки, шапка и бейдж
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Заказы от пенсионеров получают в московском штабе взаимопомощи
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Приемом и обработкой заказов занимается специально созданный кол-центр
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Волонтерами могут стать все желающие в возрасте от 18 до 59 лет, у которых отсутствуют симптомы ОРВИ и коронавирусной инфекции
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Кроме того, волонтер должен иметь действующий QR-код. Получить его могут те, кто вакцинировался, переболел COVID-19 в последние шесть месяцев или получил отрицательные результаты ПЦР-теста
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Заказать помощникам можно не только продукты и лекарства, но и бытовую химию
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Все добровольцы перед выполнением заявок проходят обязательное обучение
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
В штабе волонтеров обеспечивают средствами индивидуальной защиты
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Время выполнения заявки зависит от адреса и расстояний, которые придется преодолеть. В среднем на это уходит два-три часа
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
В нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября оказать помощь тем, кто находится на домашнем режиме, готовы более 2,5 тыс. московских волонтеров
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