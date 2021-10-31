Народное добро: как помочь москвичам на самоизоляции

Московский штаб всероссийской акции «Мы вместе» возобновил свою работу с началом объявленных в городе «каникул». Москвичам старше 60 лет и людям, страдающим хроническими заболеваниями, предписывается соблюдать домашний режим до 25 февраля 2022 года. Как волонтеры помогают людям на самоизоляции — в фотогалерее «Известий»