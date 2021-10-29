Двое взрослых погибли и трое детей пострадали при пожаре в якутском селе

В якутском селе Верхневилюйск загорелась квартира в многоквартирном жилом доме. При пожаре погибли двое взрослых, еще трое малолетних детей пострадали. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Информация о происшествии поступила на телефон пожарно-спасательной службы в 03:25 (21:25 четверга мск). Возгорание произошло в двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Ленина Верхневилюйского района.

С места пожара были госпитализированы три ребенка 2017, 2016 и 2012 годов рождения.

«К сожалению, в результате пожара погиб молодой человек 1999 года рождения, женщина 1990 года рождения скончалась, не приходя в сознание, трое детей находятся в больнице», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что площадь пожара составила 12 кв. м. В тушении огня было задействовано 15 человек и три единицы техники.

В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства возникновения пожара.

28 октября в Пскове при пожаре в многоквартирном доме на улице Труда погибли мужчина и женщина. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.