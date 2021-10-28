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Ремонт улицы Объездной завершили в Брянске

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В Советском районе Брянска завершился основной этап капитального ремонта улицы Объездной. 630-метровый участок дороги расширили с четырех до шести полос движения. Для этого было перенесено более 4,6 км электрокабеля, газопровода высокого давления, напорных канализационных коллекторов и телефонной линии. Здесь появилось 1,2 км новой ливневки.

Подрядчик установил на улице 65 светодиодных светильников, смонтировал 1,3 км СИП, а также светофоры и дорожные знаки, нанес разметку. Также здесь появилось около 2,2 тыс. кв. м нового тротуара, пишет NASHBRYANSK.RU. Межведомственная комиссия указала на необходимость укрепления одного из дорожных знаков, устранения дефекта асфальтового покрытия парковочной зоны и обозначения пешеходной зоны у дома № 34 по улице Авиационной. Дорога по улице Объездной будет принята в эксплуатацию, после того как все обозначенные недостатки будут устранены.

Десять новых дорог планируют построить в Брянске в следующем году. На эти цели выделят около 1,5 млрд рублей. Асфальт появится на территории старого аэропорта. Здесь построят дороги на улицах Ильи Иванова, Счастливой, Визнюка, Строкина и Лысенко. Также планируется проложить новую улицу имени Войстроченко. Вдоль проезжей части появится первая в Брянске велосипедная дорожка. Самым масштабным проектом 2022 года станет строительство магистрали от моста через реку Десну в районе Московского проспекта до Телецентра в Советском районе.

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