Жителя Петербурга будут судить за стрельбу в прохожего из-за конфликта на дороге

Житель Санкт-Петербурга пойдет под суд за стрельбу в прохожего из-за дорожного конфликта. Об этом в четверг, 28 октября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел во дворе дома 22 на проспекте Культуры. Обвиняемый, находясь за рулем своего автомобиля, вступил в конфликт с пешеходом, который сделал ему замечание за превышение скорости и отказался уступать ему дорогу. Тогда водитель достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз в сторону потерпевшего. Во время конфликта завязалась драка, отмечает телеканал «360».

Злоумышленник был задержан сотрудниками Росгвардии. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, он жив. Водитель обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением оружия. По версии следствия, конфликт со стрельбой произошел в январе этого года.

Уголовное дело будет рассматривать Выборгский районный суд.

27 октября жителя Чебоксар, устроившего стрельбу из обреза в девятиэтажке, нашли мертвым в лесу. Отмечается, что правонарушитель стрелял в квартире и в подъезде, в результате этого никто не пострадал. Ранее в этот же день сообщалось, что в Люберцах появился неизвестный, который регулярно стреляет по окнам жилых домов.