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Строительные ограждения упали на коляску с ребенком в Москве

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Строительные ограждения придавили детскую коляску на северо-востоке Москвы. Столичная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Об этом в четверг, 28 октября, пресс-служба ведомства сообщает в Telegram.

«На улице Молодцова на детскую коляску, в которой находился 11-месячный ребенок, упали строительные ограждения», — говорится в сообщении.

Мальчик, находившийся в коляске, госпитализирован, передает агентство городских новостей «Москва». Проводится прокурорская проверка.

В надзорном органе уточнили, что вокруг строящегося дома установили ограждения, сообщает телеканал «360».

Накануне в Московской области дерево из-за порыва ветра упало на коляску, находившийся в ней младенец скончался в больнице. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту происшествия.

Было возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

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