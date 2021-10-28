Строительные ограждения упали на коляску с ребенком в Москве
Строительные ограждения придавили детскую коляску на северо-востоке Москвы. Столичная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Об этом в четверг, 28 октября, пресс-служба ведомства сообщает в Telegram.
«На улице Молодцова на детскую коляску, в которой находился 11-месячный ребенок, упали строительные ограждения», — говорится в сообщении.
Мальчик, находившийся в коляске, госпитализирован, передает агентство городских новостей «Москва». Проводится прокурорская проверка.
В надзорном органе уточнили, что вокруг строящегося дома установили ограждения, сообщает телеканал «360».
Накануне в Московской области дерево из-за порыва ветра упало на коляску, находившийся в ней младенец скончался в больнице. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту происшествия.
Было возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.