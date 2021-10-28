Прямой эфир
Мир
В ООН заявили о рекордном числе беженцев из-за мировых конфликтов
Мир
Бомбардировщики ВВС США Lancer начали отработку уничтожения кораблей РФ
Наука
Корабль «Прогресс» с грузами для МКС вывели на орбиту
Мир
Пушков назвал реакцию Польши на штраф со стороны ЕС наигранной
Общество
В РФ предложили ввести бесплатный проезд на городском транспорте для многодетных
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о риске облысеть из-за COVID-19
Общество
Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от коронавируса
Спорт
Рональд Куман покинул пост главного тренера ФК «Барселона»
Общество
В Роспотребнадзоре назвали наиболее подверженных COVID-19 людей
Общество
Москвичи перед нерабочими днями запаслись техникой для дома

В Кремле оценили ситуацию с опубликовавшим видеоархив с пытками заключенных

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 28 октября, прокомментировал ситуацию с заочно арестованным программистом Сергеем Савельевым, передавшим «третьим лицам» видеоархив с пытками над заключенными в российской тюремной больнице.

Попытка как пытка: восемь саратовских заключенных отказались от заявлений в СК
Своему адвокату пострадавшие от насилия в ОТБ-1 сообщили о давлении со стороны сотрудников колоний

«Мы не знаем причин, по которым он был подан в розыск. За причинами рекомендую обращаться в правоохранительные органы, это не наша прерогатива», — заявил представитель Кремля на брифинге.

Что касается данной ситуации, отметил Песков, «оперативная была реакция Генпрокуратуры, которая начала соответствующие проверки во ФСИН».

«Поэтому сначала нужно дождаться результатов этой проверки», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Он отметил, что Кремль не планирует разбираться в этом вопросе, так как это является прерогативой правоохранительных органов.

На вопрос журналистов, нет ли параллелей с этим делом и обнародованием важных сведений, имевших большой общественный резонанс, со стороны Эдварда Сноудена и Викиликс, пресс-секретарь главы государства ответил: «Я здесь воздержусь от каких-то параллелей, комментариев».

Ранее в этот день Савельева заочно арестовали по решению суда. Отмечается, что его обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном в то время, пока он сам сидел в колонии. 23 октября МВД России объявило Савельева в федеральный розыск.

5 октября СК организовал проверку после появления в СМИ сообщений о насилии над заключенным в тюремной больнице в Саратовской области. В ведомстве уточнили, что на интернет-ресурсах распространилось видео, на котором над якобы заключенным в туберкулезной больнице в Саратовской области проводятся насильственные действия сексуального характера.

Во ФСИН «Известиям» рассказали, что директор ведомства Александр Калашников направил группу сотрудников центрального аппарата ведомства в Саратовскую область для проверки соблюдения прав осужденных и их безопасности.

В тот же день Песков сообщил, что в администрации российского президента знают о соответствующем видео. Он подчеркнул, что прежде всего необходимо установить подлинность опубликованных роликов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021