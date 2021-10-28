В Кремле оценили ситуацию с опубликовавшим видеоархив с пытками заключенных

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 28 октября, прокомментировал ситуацию с заочно арестованным программистом Сергеем Савельевым, передавшим «третьим лицам» видеоархив с пытками над заключенными в российской тюремной больнице.

«Мы не знаем причин, по которым он был подан в розыск. За причинами рекомендую обращаться в правоохранительные органы, это не наша прерогатива», — заявил представитель Кремля на брифинге.

Что касается данной ситуации, отметил Песков, «оперативная была реакция Генпрокуратуры, которая начала соответствующие проверки во ФСИН».

«Поэтому сначала нужно дождаться результатов этой проверки», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Он отметил, что Кремль не планирует разбираться в этом вопросе, так как это является прерогативой правоохранительных органов.

На вопрос журналистов, нет ли параллелей с этим делом и обнародованием важных сведений, имевших большой общественный резонанс, со стороны Эдварда Сноудена и Викиликс, пресс-секретарь главы государства ответил: «Я здесь воздержусь от каких-то параллелей, комментариев».

Ранее в этот день Савельева заочно арестовали по решению суда. Отмечается, что его обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном в то время, пока он сам сидел в колонии. 23 октября МВД России объявило Савельева в федеральный розыск.

5 октября СК организовал проверку после появления в СМИ сообщений о насилии над заключенным в тюремной больнице в Саратовской области. В ведомстве уточнили, что на интернет-ресурсах распространилось видео, на котором над якобы заключенным в туберкулезной больнице в Саратовской области проводятся насильственные действия сексуального характера.

Во ФСИН «Известиям» рассказали, что директор ведомства Александр Калашников направил группу сотрудников центрального аппарата ведомства в Саратовскую область для проверки соблюдения прав осужденных и их безопасности.

В тот же день Песков сообщил, что в администрации российского президента знают о соответствующем видео. Он подчеркнул, что прежде всего необходимо установить подлинность опубликованных роликов.