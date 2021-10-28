Жители Украины недовольны закупкой электроэнергии у России

Украинцев привела в ярость закупка электричества у России. Бурное обсуждение вызвала статья о проведенных аукционах. Ранее Киев приобрел доступную для импорта электроэнергию. Договоры должны заключить с фирмами из России и Белоруссии. Публикация повлекла негативные реакцию читателей. Дефицит энергоресурсов образовался на Украине осенью. Нехватка отразилась на росте цен на газ и уголь, передает телеканал «Известия». Часть ТЭС теперь простаивает или работает не в полную силу.

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