Трамвайные пути длиной 3 км в Ижевске отремонтируют в следующем году

В 2022 году в Ижевске отремонтируют 3 км трамвайных путей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. В этом году уже заменили 2 км железнодорожного полотна, на очереди ещё 1 км.

На минувшей неделе в Ижевске закончили работы на пересечении улиц Серова и 10 лет Октября, а также на участках улиц Карла Маркса, Ленина, Орджоникидзе, Кирова, 30 лет Победы, Карла Маркса (от улицы Чугуевского до переулка Октябрьского) и 4-й Подлесной, пишет ИА «Сусанин».

Как стало известно в начале октября, на улице Карла Маркса в Ижевске уложили 100 м новых трамвайных путей. Ремонт путей проводился возле остановки «Центральный универмаг». Рабочие уложили 100 м нового полотна, чтобы трамваи создавали меньший шум и вибрацию во время движения. Также применяемые технологии надежно закрепляют рельс.