Рост принял: сеть магазинов Fix Price повышает цены до 18%

Сеть магазинов Fix Price повышает стоимость продукции с 1 ноября до 18% , следует из ее финансовой отчетности за III квартал. Согласно документу, компания вводит новые ценники — 59 и 79 рублей вместо действующих сейчас 50 и 77 рублей. Минимальный действующий прайс компания будет выводить постепенно, указано в отчетности. Новые расценки вводятся во всех магазинах сети — их тысячи по России. Мера позволит увеличить валовую рентабельность и повысить продажи, считают в компании. Коррекция происходит на фоне роста потребительских цен и инфляции в стране.

Сок и набор изолент

По новым ценам 59 и 79 рублей в Fix Price будут продаваться и продовольственные товары, и нон-фуд. Например, столько может стоить литр сока, моющее средство или набор изолент . По данным ритейлера, на долю продовольственных товаров приходится 28% ассортимента, остальное — это бытовая химия, средства по уходу за собой, игрушки и другие категории. По задумке компании, новые цены со временем вытеснят аналогичные более низкие — 50 и 77 рублей. Цены в 55 рублей компания планирует сохранить.

— Мы считаем, что могут уйти цена 50 и 77 рублей, потому что наибольшее давление со стороны производителей происходит на товары в самом недорогом сегменте , который представлен этими ценами. Но мы держали минимальные цены до последнего за счет работы с поставщиками, — сказал представитель пресс-службы Fix Price.

Справка «Известий» Fix Price — крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен. Компания основана Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном в 2007 году. В марте 2021 года Fix Price провела IPO и привлекла $1,77 млрд. По последним данным компании, ее выручка за девять месяцев 2021 года составила 164 млрд рублей. Показатель вырос на 24,3% относительно аналогичного периода прошлого года. Всего сейчас работают 4753 магазина сети, из них 4333 — в России, остальные — в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Латвии, Грузии и Киргизии.

Директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев считает, что меняться будут не только цены, но и ассортимент. По мнению эксперта, в перечне товаров компании появятся новые позиции, а продукция по старым ценам может просто уйти с полок. А отдельные наименования могут подорожать — российский покупатель к этому привык, сказал аналитик.

Давление инфляции

Fix Price уже вводила в этом году новые цены . В апреле компания анонсировала появление товаров за 249 и 299 рублей . Эти цены выше существовавших на тот момент. Тогда эту меру в Fix Price объясняли ростом расходов на логистику.

По данным финансового отчета за III квартал этого года, доля продаж товаров по новым ценам достигла 7,8%. При этом средний чек составил 282 рубля, увеличившись на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

У Fix Price сегодня восемь типов фиксированных цен — от 50 до 299 рублей. С введением позиций по 59 и 79 рублей типов стоимости станет 10.

— Учитывая активизацию инфляционных процессов в качестве переходной меры, увеличение количества ценовых диапазонов до 10 выглядит логичным, как и планируемое последующее сокращение с 10 до восьми за счет отказа от менее используемых для удобства покупателей, — сказал генеральный директор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Появление новых диапазонов позволит повысить гибкость ценовой политики, но при этом не повлияет на позиционирование ритейлера как магазинов низких цен , считает аналитик. По ряду позиций (в особенности по эксклюзивным маркам) компания является лидером рынка, считает Михаил Бурмистров.

Новые цены появятся у ритейлера на фоне общего подорожания товаров в стране, отметил Константин Локтев. По его словам, в этом году инфляция по продуктовому ритейлу в первом полугодии 2021 года была выше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2020-м показатель составлял 3,5–4%, а сейчас около 6–7%, при этом инфляционное давление не снижается. Инфляция в России в годовом расчете выросла до 7,97%, а недельная незначительно ускорилась, следует из данных Росстата, опубликованных 27 октября. Поэтому все сети поднимают цены на свой товар, добавил эксперт. Fix Price в этой ситуации придерживается своей стратегии — не повышает цены напрямую, а вводит дополнительные значения фиксированной стоимости, сказал аналитик.