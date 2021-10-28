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Рост принял: сеть магазинов Fix Price повышает цены до 18%

Какие товары подорожают в первую очередь
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Рост принял: сеть магазинов Fix Price повышает цены до 18%
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2021-10-27 18:09:06
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Сеть магазинов Fix Price повышает стоимость продукции с 1 ноября до 18%, следует из ее финансовой отчетности за III квартал. Согласно документу, компания вводит новые ценники — 59 и 79 рублей вместо действующих сейчас 50 и 77 рублей. Минимальный действующий прайс компания будет выводить постепенно, указано в отчетности. Новые расценки вводятся во всех магазинах сети — их тысячи по России. Мера позволит увеличить валовую рентабельность и повысить продажи, считают в компании. Коррекция происходит на фоне роста потребительских цен и инфляции в стране.

Сок и набор изолент

По новым ценам 59 и 79 рублей в Fix Price будут продаваться и продовольственные товары, и нон-фуд. Например, столько может стоить литр сока, моющее средство или набор изолент. По данным ритейлера, на долю продовольственных товаров приходится 28% ассортимента, остальное — это бытовая химия, средства по уходу за собой, игрушки и другие категории. По задумке компании, новые цены со временем вытеснят аналогичные более низкие — 50 и 77 рублей. Цены в 55 рублей компания планирует сохранить.

— Мы считаем, что могут уйти цена 50 и 77 рублей, потому что наибольшее давление со стороны производителей происходит на товары в самом недорогом сегменте, который представлен этими ценами. Но мы держали минимальные цены до последнего за счет работы с поставщиками, — сказал представитель пресс-службы Fix Price.

Рост принял:
Fix Price
Фото: ТАСС/Рюмин Александр
Справка «Известий»

Fix Price — крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен. Компания основана Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном в 2007 году. В марте 2021 года Fix Price провела IPO и привлекла $1,77 млрд. По последним данным компании, ее выручка за девять месяцев 2021 года составила 164 млрд рублей. Показатель вырос на 24,3% относительно аналогичного периода прошлого года. Всего сейчас работают 4753 магазина сети, из них 4333 — в России, остальные — в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Латвии, Грузии и Киргизии.

Директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев считает, что меняться будут не только цены, но и ассортимент. По мнению эксперта, в перечне товаров компании появятся новые позиции, а продукция по старым ценам может просто уйти с полок. А отдельные наименования могут подорожать — российский покупатель к этому привык, сказал аналитик.

Давление инфляции

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Fix Price уже вводила в этом году новые цены. В апреле компания анонсировала появление товаров за 249 и 299 рублей. Эти цены выше существовавших на тот момент. Тогда эту меру в Fix Price объясняли ростом расходов на логистику.

По данным финансового отчета за III квартал этого года, доля продаж товаров по новым ценам достигла 7,8%. При этом средний чек составил 282 рубля, увеличившись на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

У Fix Price сегодня восемь типов фиксированных цен — от 50 до 299 рублей. С введением позиций по 59 и 79 рублей типов стоимости станет 10.

— Учитывая активизацию инфляционных процессов в качестве переходной меры, увеличение количества ценовых диапазонов до 10 выглядит логичным, как и планируемое последующее сокращение с 10 до восьми за счет отказа от менее используемых для удобства покупателей, — сказал генеральный директор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Рост принял:
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Появление новых диапазонов позволит повысить гибкость ценовой политики, но при этом не повлияет на позиционирование ритейлера как магазинов низких цен, считает аналитик. По ряду позиций (в особенности по эксклюзивным маркам) компания является лидером рынка, считает Михаил Бурмистров.

Новые цены появятся у ритейлера на фоне общего подорожания товаров в стране, отметил Константин Локтев. По его словам, в этом году инфляция по продуктовому ритейлу в первом полугодии 2021 года была выше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2020-м показатель составлял 3,5–4%, а сейчас около 6–7%, при этом инфляционное давление не снижается. Инфляция в России в годовом расчете выросла до 7,97%, а недельная незначительно ускорилась, следует из данных Росстата, опубликованных 27 октября. Поэтому все сети поднимают цены на свой товар, добавил эксперт. Fix Price в этой ситуации придерживается своей стратегии — не повышает цены напрямую, а вводит дополнительные значения фиксированной стоимости, сказал аналитик.

Ранее по этому пути пошел крупный американский ритейлер с фиксированными ценами в $1. Dollar Tree, который с 1986 года продавал большинство своих товаров по $1, объявил о выходе в повышенные ценовые сегменты — $1,25 и $1,50. Решение было принято на фоне роста инфляции в США до рекордных значений.

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