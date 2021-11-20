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Король игры: умер Валерий Гаркалин

Актер скончался в Москве на 68-м году жизни
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Народный артист России, театральный педагог Валерий Гаркалин скончался от последствий коронавируса на 68-м году жизни. Каким мы запомним актера — в фотогалерее «Известий»
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