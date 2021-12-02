Двадцать лет под водой: что осталось от затопленного города

Лаго Эпекуэн — город, который называют «аргентинской Атлантидой». В 1985 г. во время прорыва плотины на одноименном соленом озере он был затоплен. Более двадцати лет он находился под водой, а когда вода начала уходить, превратился в местную достопримечательность. Как выглядит бывший популярный курорт — в фотогалерее «Известий»
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Фото: TASS/AP/Natacha Pisarenko
Город был основан в 1920 г. на восточном берегу соленого озера Эпекуэн как бальнеологический курорт
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Фото: TASS/AP/Natacha Pisarenko
В 1970-х годах здесь проживало более 5 тыс. человек
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Фото: TASS/AP/Natacha Pisarenko
10 ноября 1985 г. во время шторма произошел прорыв плотины и город начал постепенно затопляться
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Фото: TASS/AP/Natacha Pisarenko
К 1993 г. Лаго-Эпекуэн находился уже на глубине 10 метров
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Фото: TASS/AP/Natacha Pisarenko
Спустя два десятилетия вода начала уходить
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Фото: TASS/AP/Natacha Pisarenko
На поверхности показались стены домов, остовы автомобилей
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Фото: TASS/AP/Natacha Pisarenko
Кладбище выглядит почти так же, как и до наводнения
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Фото: TASS/AP/Natacha Pisarenko
Город снова превратился в туристическую мекку
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Фото: TASS/AP/Natacha Pisarenko
Люди приезжают сюда, чтобы прогуляться по некогда затопленным улицам вымершего города и искупаться в лечебных водах соленого озера
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Фото: TASS/AP/Natacha Pisarenko
«Такого пейзажа вы больше нигде не увидите», - говорит один из туристов, глядя на заброшенное, мрачное здание скотобойни
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