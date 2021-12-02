Двадцать лет под водой: что осталось от затопленного города

Лаго Эпекуэн — город, который называют «аргентинской Атлантидой». В 1985 г. во время прорыва плотины на одноименном соленом озере он был затоплен. Более двадцати лет он находился под водой, а когда вода начала уходить, превратился в местную достопримечательность. Как выглядит бывший популярный курорт — в фотогалерее «Известий»