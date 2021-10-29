На вес золота: сколько граммов стоит колбаса

Боливар — национальная валюта Венесуэлы — совсем обесценился. На востоке страны, где расположены золотые прииски, цены на товары и услуги теперь указываются в граммах. Как живут венесуэльцы в условиях гиперинфляции — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/William Urdaneta/Bloomberg
За колбасу можно расплатиться не только золотом, но и долларами
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Фото: Getty Images/William Urdaneta/Bloomberg
Цены на один и тот же товар могут различаться в зависимости от состава золота — зеленого придется отдать чуть больше, желтого чуть меньше
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Фото: Getty Images/William Urdaneta/Bloomberg
Вместо бумажников местные жители теперь идут в магазин с бумажками, в которые завернуты самородки, а вместо монетницы у кассы стоят весы
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Фото: Getty Images/William Urdaneta/Bloomberg
Спрос на золото еще больше повысился, магазины вывешивают объявления о готовности купить драгоценный металл
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Фото: Getty Images/William Urdaneta/Bloomberg
Лекарства в аптеках тоже стали буквально на вес золота
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Фото: Getty Images/William Urdaneta/Bloomberg
Килограмм мортаделлы можно купить по сходной цене
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Фото: Getty Images/William Urdaneta/Bloomberg
При оплате товара надо соблюсти точность и проверить подлинность самородка
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Фото: Getty Images/William Urdaneta/Bloomberg
Поэтому время обслуживания одного покупателя в новых условиях слегка увеличилось
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Фото: Getty Images/William Urdaneta/Bloomberg
Денежные банкноты теперь используют как бумагу — заворачивают в них самородки
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