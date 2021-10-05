Сбои в работе Facebook не привели к раскрытию данных пользователей

Сбои в работе интернет-платформ Facebook, Instagram и WhatsApp не привели к раскрытию данных пользователей сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе компании Facebook в понедельник, 4 октября.

«У нас нет доказательств того, что данные пользователей были поставлены под угрозу в результате периода сбоя», — говорится в заявлении на сайте Facebook.

Также в компании рассказали, что сбой в работе сервиса был вызван неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между центрами обработки данных. Данные пользователей при этом не пострадали.

«Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать. <…> Наши сервисы теперь снова подключены к сети, и мы активно работаем над тем, чтобы полностью вернуть их к обычной работе. <…> У нас также нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого сбоя», — сообщили в компании.

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой в функционировании платформы. Он также заявил, что Facebook, Instagram и WhatsApp снова начинают работать.

Крупный сбой в работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел вечером 4 октября в районе 18:00 мск. Жители России, стран Западной и Восточной Европы столкнулись с проблемами при использовании социальных сетей и мессенджера.

Downdetector назвал сбой в функционировании сервисов Facebook крупнейшим: по всему миру 4 октября было зафиксировано более 10,6 млн жалоб на некорректную работу Instagram, Facebook и WhatsApp. Затем последовали сбои в работе таких интернет-порталов, как Tinder, Netflix, Zoom, YouTube и Bank of America.